お笑いトリオ、パンサー尾形貴弘（48）が4日放送のTBS系「櫻井・有吉THE夜会」（木曜午後10時）にゲスト出演。6000万円の借金をして建てたマイホームを公開し、借金の詳細を語った。尾形は4日放送のTBS系「櫻井・有吉THE夜会」（木曜午後10時）で、前の家を売却した上で6000万円の借金をしてマイホームを建てたと明かして話題に。尾形の妻、あいさんは自身のインスタグラムで住宅メーカー「旭化成ホームズ」のヘーベルハウスの