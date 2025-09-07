沖縄で開催中の「第３２回ＷＢＳＣＵ−１８ワールドカップ」に出場している日本代表（侍ジャパン）は７日に１次リーグ３か国目、キューバと激突する。かつて各世代で、自他ともに認めるアマチュア最強国だったキューバ。Ｕ―１８も、もちろん連覇を目指す日本にとって、簡単に勝てる相手ではない難敵だ。身体能力に優れ、スピードとパワーを兼備。ポテンシャルあふれるプレースタイルを求め、本場ＭＬＢからも中南米担当のス