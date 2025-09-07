女子プロレス「スターダム」の極悪軍団「Ｈ．Ａ．Ｔ．Ｅ．（ヘイト）」に属する吏南（１８）が、トラウマを克服し、アーティスト王座取りへ弾みをつけた。ヘイトの小波＆フキゲンです★と組んで、１０日の東京・後楽園ホール大会で同王者のスターライト・キッド＆ＡＺＭ＆天咲光由に挑戦する吏南。王座戦を控えた６日の横浜武道館大会では、新人の儛島エマと対戦。７月の若手主体興行「ＮＥＷＢＬＯＯＤ（ＮＢ）」板橋