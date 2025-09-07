街中で見知らぬ人同士の会話が漏れ聞こえ、思わず爆笑しそうになった経験はないだろうか。投稿を寄せた岐阜県の40代女性は、スーパーで出会った30代くらいのカップルの会話を聞き、危うく大爆笑してしまうところだったそう。それは、女性がスーパーの食品コーナーでシチューのルーを見ていた時のこと。男性が「なんで冬に、シチューや鍋関係が売れるか知ってる？理由があるんだよ」と、何か特別な知識を披露するかのような口ぶりで