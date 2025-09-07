顧客からの電話対応は、時にこちらの都合などお構いなしに長引くことがある。昼休憩を潰されるほどでは、さすがに辟易するだろう。保険事務として働く50代男性（神奈川県／年収500万円）は「昼食前に電話を取ったら延々と話され切らせてもらえず3時間話し込まれました。空腹感疲労、怒りがマックスになりました」と、迷惑客のエピソードを明かす。保険事務という仕事柄、複雑な契約の確認や、込み入った相談だったのかもしれない。