◆パ・リーグオリックス３―１日本ハム（６日・京セラドーム大阪）相手を上回る１０安打を放ちながら、わずか１得点で連敗。勝った首位ソフトバンクとは今季最大タイの４ゲーム差となり、マジックを２つ減らされた。新庄監督は「あんなに走塁ミスしてたら、勝てるもんも勝てないね。あんな簡単な。でもその選手を使っているのは俺だから、俺のミスですね」と珍しくいら立ちを見せた。６回１死一、二塁、野村の打球を右翼ポー