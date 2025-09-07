◆ＳＯＭＰＯ・ＷＥリーグ第５節ＩＮＡＣ神戸５―０Ｃ大阪ヤンマー（６日・ノエビアスタジアム神戸）ＩＮＡＣ神戸が、Ｃ大阪ヤンマーとの「関西ダービー」で５得点と大勝した。リーグ戦の通算対戦成績は４勝１敗に。２ゴールで勝利に貢献したＦＷ吉田莉胡（２３）は「目標の２ケタ得点を目指す上で、複数得点は良かった」と自信を深めた。新加入のストライカーが結果で応えた。前半２９分、エリア内でＭＦ成宮唯（３０）から