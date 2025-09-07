◆関西学生野球秋季リーグ戦▽第１節１回戦近大６―１京大（６日・わかさスタジアム京都）秋季リーグ戦が開幕し、２季連続優勝を目指す近大の勝田成（かつだ・なる）二塁手（４年）が決勝打を含む４安打を放ち、１０月２３日のプロ野球・ドラフト会議に向けて好スタートを切った。西武・滝沢の身長１６４センチを下回り、現在の１２球団で最も小柄な１６３センチのＮＰＢ選手を目指す。開幕戦から全開だ。近大・勝田は初回