◇フィギュアスケートチャレンジャーシリーズ木下グループ杯第２日（６日、関空アイスアリーナ）女子フリーが行われ、ショートプログラム（ＳＰ）４位から出た坂本花織（２５）は、金メダルを目指す２６年ミラノ・コルティナ五輪シーズンの初戦を２位で終えた。五輪代表を争う千葉百音（２０）＝木下グループ＝がＳＰ、フリーともに１位をそろえて優勝。今季限りでの引退を表明している坂本は危機感を覚えたことを明かした