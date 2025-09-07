◆関西学生アメリカンフットボールリーグ１部関大３１―１４近大（６日・ヤンマースタジアム長居）２季ぶりのリーグ制覇と、２００９年以来の甲子園ボウル（学生日本一決定戦）制覇を狙う関大が、近大から４つのタッチダウン（ＴＤ）を奪って開幕連勝スタートを決めた。主将のＲＢ山崎紀之（４年）＝箕面＝が開始３分に先制ＴＤ。一度は追いつかれたが、突き放し、同じく２戦目で敗れた昨季の雪辱を果たした。関学大は、同大を