４日に肺炎のため亡くなった歌手の橋幸夫さん（享年８２）の悲報が発表されてから一夜明けた６日、橋さんが生前所属していた「夢グループ」の石田重廣社長が６日、スポーツ報知の取材に応じ、都内の寺院で９、１０日に営まれる橋さんの通夜や告別式について明かした。葬儀委員長を務める石田社長は「橋さんはマスコミを通してみなさんに支持された方」と密葬の形式ではなく、報道陣に公開する形で故人を見送る方針を明かした。