9月7日放送の音楽番組『EIGHT-JAM』（テレビ朝日系）にて、「藤井 風特集」の完結編が放送される。前週の特集に引き続き、120分にわたって行われた藤井へのロングインタビューをもとに、9月5日にリリースされたばかりの最新アルバム『Prema』や、謎に包まれた素顔に迫っていくという。 （関連：【画像】儚げな藤井 風川谷絵音がコメントを寄せた「花」MVオフショ） 前週の放送では、スタジオゲストのYaffle、S