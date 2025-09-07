課題とマイナーで克服しようともがく佐々木(C)Getty Images世界の“壁”にぶち当たった怪物は、どう課題を乗り越えるのか――。メジャーリーグ1年目にして、佐々木朗希の真価が問われている。昨年12月に「20球団以上」（ジョエル・ウルフ代理人談）の大争奪戦の末にドジャースとの契約を果たした佐々木。本拠地での華々しい入団会見で「いろんな意見があるのは重々承知しています。ただ、ここに来ると決めた以上、今は自分が出