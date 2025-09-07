◇セ・リーグ中日4―5巨人（2025年9月6日バンテリンD）悪夢のような逆転負けを喫した。中日・松山が1回2失点で今季初黒星。セーブ機会成功率100％は39試合でストップし、日本人投手の最長記録を更新していた連続イニング奪三振も、27で止まった。「見ての通り、やられてしまったので」1点リードの9回に、絶対的守護神が崩れた。2死から3連打を浴び満塁を招くと、代打・坂本に痛恨の同点適時打。なおも2死満塁で、続く