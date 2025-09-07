◇セ・リーグ広島1―4阪神（2025年9月6日甲子園）広島は12安打を放つも1得点13残塁の拙攻で3連敗。借金は今季最多タイの11に膨らんだ。初回に先制したが、3回無死一、二塁、4回無死一、三塁で追加点を奪えず。4回には一塁・モンテロの失策から同点に追いつかれるなど、拙守も響いた。先発・常広は5回まで1安打1失点と踏ん張ったが、5回0/33失点（自責点1）で2敗目。新井監督は「ヒットは出ているけど、捉えた打球が正面