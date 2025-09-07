◇セ・リーグ広島1―4阪神（2025年9月6日甲子園）広島・常広羽也斗投手（23）が6日の阪神戦に先発し、5回0/3を3安打3失点（自責点1）で2敗目を喫した。3回までは完全投球と収穫を得た一方で、走者を背負うと制球を乱す課題を露呈。甲子園デビューを白星で飾ることはできなかった。新井貴浩監督（48）は「経験しながら成長していってもらいたい」と今後に期待。チームは3連敗で今季最多タイの借金11となり、逆転CS進出へ正