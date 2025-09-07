ロッテ・益田直也投手（35）が上半身のコンディション不良のため、今季中の1軍復帰が厳しい見通しであることが6日、分かった。球団の広報担当者がメディカルサイドによる見解として示したもので、現在はさいたま市内の2軍施設で別メニュー調整を続けているという。益田は救援失敗が続き、8月20日に出場選手登録を抹消された。名球会入りの条件となる通算250セーブまであと2に迫っているが、達成は来季以降に持ち越しとなる可能