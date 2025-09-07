◇セ・リーグヤクルト3―2DeNA（2025年9月6日横浜）ヤクルト・高津監督の「秘蔵っ子」である浜田が、決勝弾を含む3安打で勝利に貢献した。6回に左翼席上段へ先制2号ソロ。8月下旬に1軍に昇格し、9月は打率・409と絶好調だ。入団時は2軍監督だった高津監督は「やんちゃな性格で何度も怒鳴って球拾いもやらせた。今は負けん気を持ちながら成長している」と目を細める。恩師は今季限りで退任するが、浜田は「人として大切な