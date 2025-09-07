◇パ・リーグロッテ0―4西武（2025年9月6日ベルーナD）ロッテ打線がわずか2安打で、渡辺にプロ初完封を許した。6回2死まで完全に抑えられ、今季23度目の零敗を喫した吉井監督は「（渡辺は）何か変えてきたんだと思います。それにうちの打者が対応できなかったということ」と振り返った。3連敗で借金は今季ワーストを更新する27。昨季21勝4敗と大きく勝ち越した西武戦は7勝12敗2分けとなり、シーズンの負け越しが決まった