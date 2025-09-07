明石家さんま（70）が6日放送のMBSラジオ「ヤングタウン土曜日」（土曜午後10時）に出演。7日に大阪・関西万博会場で開催される音楽と笑いのフェス「さんまPEACEFUL PARK 2025 @大阪・関西万博」について、「明日を迎えるのが怖い」とドキドキしていることを告白した。緊張感が高まっている理由として「初めて通し稽古がない状態でやるんです」と話し、「出てみないと分からへんねん」とぶっつけ本番だと明かした。「おれは遊びソ