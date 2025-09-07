◆イースタン・リーグ楽天２―５巨人（６日・盛岡）巨人のドラフト１位・石塚裕惺内野手（１９）が６日、２戦連続の先頭打者弾を含む４安打２打点の大暴れを見せた。イースタン・楽天戦（盛岡）に「１番・三塁」で先発。初回先頭で左腕・辛島のスライダーを左翼席へ運んだ。「チームを勢いづけるような打撃をすることだけを心がけた。たまたまなので、慢心せずにやっていきたい」と冷静に振り返った。２回２死二塁では左翼線