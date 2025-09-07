◆米大リーグダイヤモンドバックス―レッドソックス（６日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）レッドソックス・吉田正尚外野手（３２）が６日（日本時間７日午前９時１０分開始予定）、敵地・ダイヤモンドバックス戦のスタメンに「１番・指名打者」で名を連ねた。相手先発が左腕だったこともあり、２試合連続で欠場していた吉田。今季はここまで３番１試合、４番３試合、５番１５試合、６番８試合、７番５試合