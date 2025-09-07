◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日４―５巨人（６日・バンテリンドーム）巨人は１点を追う９回、２死無走者から５連打で２点を取って逆転勝ち。９回に５者以上の連続安打で試合をひっくり返したのは、１８年８月１９日の中日戦に５連打で５点を奪って逆転サヨナラ勝ちして以来だが、前回は１死から。５０年の２リーグ制後、巨人が土壇場の９回２死から５連打以上で逆転勝ちは初めてだ。坂本が２死満塁から代打で同点タイムリー。満