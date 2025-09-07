東映、南海、阪神で活躍したレジェンド・江本孟紀さん（７８）が６日放送のフジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」（土曜・午後５時）に出演。社会人野球の熊谷組を経て入団した東映から１年でトレードされた過去を振り返った。今回は「プロ野球トレード物語」。トレードを経験したレジェンドたちが今だから話せる裏話や爆笑エピソードを明かした。「僕は１年目からトレードだから。プロ野球史上いないでしょ、誰も」と１年で