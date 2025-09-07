【動画】FOOT×BRAIN+ #727｜https://youtu.be/GH_a9H9TEnY 元日本代表監督トルシエと通訳ダバディがスタジオ初登場！ 日本とフランスを知りつくす二人が、W杯優勝を目指す日本へ提言＆「ライバル国を知る！」シリーズ、フランス編！ FIFAランク3位・強豪フランス代表の強さの秘密を歴史的背景からも深掘り！日本がフランスを攻略するために必要なこととは！？ ＜出演者＞【ＭＣ】勝村政信【出演者】フィリップ・ト