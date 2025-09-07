小田急線の海老名駅直結で「“こども”も“おとな”も楽しめる」をコンセプトにした小田急の「ロマンスカーミュージアム（ROMANCECAR MUSEUM）」。2021年4月にオープンした屋内常設展示施設ですが、ただ歴代のロマンスカー車両が展示されているだけの施設ではありません。小田急電鉄約100年の歴史に触れ、新宿から箱根までの沿線を再現した圧巻の巨大ジオラマに心奪われ、運転体験を行い、子どもたちが夢中になれる遊び場も充実し