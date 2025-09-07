日本代表は現地時間6日午後7時(日本時間7日午前11時)から、アメリカ・オークランドでメキシコ代表との国際親善試合を行う。今夏の北中米ゴールド杯を制したメキシコはFIFAランキング13位で、同17位の日本より格上の相手。相手を圧倒しながら戦うことを目指したW杯アジア予選の戦い方は踏襲しつつも、より相手の強みに警戒しながら戦うことも必要になりそうだ。メキシコ代表の絶対的な得点源を担っているのは34歳ベテランエース