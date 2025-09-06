LINEはすぐ返してくれるし、会話も盛り上がる。なのに「会おうよ」と誘うと「忙しいんだよね」とかわされる…。そんな“距離感あやふや男子”に振り回されていませんか？そこで今回は、そんな風に会話は弾むのにデートに進まない男性が考えていることを解説します。単に「つなぎ止めておきたいだけ」「忙しい」「タイミングが合わない」と言いつつ、結局は会わない…。そんな距離感あやふや男子は、LINEをすることで「つながってる