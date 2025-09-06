東京藝術大学大学院美術学部デザイン科を首席で卒業したデザイナー岡粼龍之祐による、「リュウノスケオカザキ（RYUNOSUKEOKAZAKI）」が、ブランド初のバッグを発売した。全6型を用意し、黒とボルドーの2色をラインナップする。価格帯は5万5000〜8万8000円で、現在受注生産を受け付けている。 【画像をもっと見る】 バッグは、リュウノスケオカザキの特徴であるうねうねとした曲線を踏襲。合成皮革を利用することで、アー