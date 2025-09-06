「食べる量は平均的なのに、なぜか太っていく…」と悩む女性は少なくありません。30代会社員のJさん（仮名）もその１人。ダイエットを始めるにあたり自分の食生活を振り返ると、毎日のように飲んでいた「砂糖入りドリンクが原因かもしれない」と気づきました。そこで無糖コーヒーやお茶に切り替え、さらに“水分補給を習慣化”。その結果、半年で体重−11kg、体脂肪率−８％に成功したのです。🌼食べる順番を変えて−５kg！