芝クッション値9.0＝標準※土曜午前7時30分含水率＝芝G前13.5％、4角14.3％ダートG前13.0％、4角12.8％※土曜午前5時30分。芝は開幕週らしく良好な状態で時計が出る。ペース次第で差しも決まるが、内枠がベター。ダートは含水率の割にタフなコンディション。