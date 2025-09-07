芝クッション値＝9.6＝標準※土曜午前7時含水率＝芝G前14.2％、4角14.7％ダートG前10.6％、4角11.5％※土曜午前5時。土曜の芝は極端に時計が速いというわけではなかったが、開幕週らしく前、内が有利。内枠の先行馬に注意したい。ダートは少し水分を含んでいるものの、ある程度パワーが求められる。