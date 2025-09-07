◇パ・リーグ楽天1―2ソフトバンク（2025年9月6日みずほペイペイD）楽天は4連敗で5位に転落した。先発の荘司は6回途中を2失点。2、3回に1点ずつ与えたのはともに先頭への四球がきっかけで「うまく抑えようと思ったところが良くなかった」。攻撃では2―1の6回1死一塁、4番ゴンザレスという場面で代走の小森が飛び出してアウトに。反撃ムードはしぼみ、三木監督は「上位のチームにミスをしていると、というところ」と