◇セ・リーグ巨人5―4中日（2025年9月6日バンテリンD）巨人の吉川尚輝内野手（30）が決勝打を放った。坂本が同点打を放った直後の9回2死満塁。二遊間へ打球を転がし「つなぐ気持ちで入った。抜けてくれと思いながら走った。何とか気持ちで打てたので良かった」と、二塁適時内野安打で5連打の最後を飾った。阿部監督が「8番にいるのは相手からしたら嫌」と8番で起用されてから4試合連続安打ともなった。