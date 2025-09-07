ゴートゥファーストはジャックルマロワ賞5着後もパリ近郊のシャンティイに滞在。横井助手は「よくカイバを食べて、よく休めていると思います。それがあって前向きに調教に取り組み、いい調教ができている。馬自身は幸せに感じているんじゃないかな」と笑みを浮かべる。環境にも慣れ、順調に稽古を積んだ。「走りは凄くエネルギッシュ。前走後もいい状態をキープしています」と好感触。初の直線競馬から走り慣れたワンターンへ