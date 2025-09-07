元テレビ東京のテレビプロデューサー佐久間宣行氏が3日、日本テレビ系「人間研究所〜かわいいホモサピ大集合!!〜」に出演。テレビで“何をやっても怒られない芸人”の実名をあげた。佐久間氏は、動物に扮した芸人やタレントらからさまざまな質問を受ける中で、手掛けた多くの番組で「一番好きな番組」を聞かれると、テレビ東京系「ゴッドタン」をあげた。そして同番組の変遷について「『ゴッドタン』って最初は過激なことたくさん