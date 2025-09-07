「ミスマガジン2021」審査員特別賞受賞の女優大島璃乃（24）が6日までに、自身のインスタグラムやストーリーズを更新。ウエディングドレスや水着姿を投稿した。「東京彼女9月号『略奪サレ女編』にて主演・森岡静香役で出演しました」と報告し、純白のドレスショットを公開。「YouTube『東京彼女』公式チャンネルにて4話一挙配信スタート！！幸せだったはずが一転……1話10分でサクッと観られるので最後まで見届けてください」と