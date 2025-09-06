ボディラインの中でも特に腰周りのラインが気になる方は少なくないと思いますが、何かと対応が後回しになっていませんか？そこで今すぐ習慣に採り入れたいのが、体側を大きく伸ばすことで贅肉の付きやすい脇腹に集中アプローチできるヨガの簡単ポーズ【サイド・アングル】です。股関節の柔軟性を高めることにもつながるので、下半身の引き締めや姿勢の改善にもつながります。サイド・アングル（１）四つん這いになって足の裏を床