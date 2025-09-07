◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日４―５巨人（６日・バンテリンドーム）６番手で登板した田中瑛斗が巨人移籍後初勝利を挙げた。＊＊＊皆勤賞の努力が、新天地でのフル稼働を支える。田中瑛は高卒８年目で中継ぎに本格転向。体のタフさがより求められる持ち場に変わった。開幕以降、球場で行われる治療には「皆勤賞です」。毎日チームトレーナーに体をほぐしてもらい、長い日は約１時間をかける。「元々けがをしやすかった