◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日４―５巨人（６日・バンテリンドーム）逆転を信じ、容赦なく懐を突いた。８回２死一塁。巨人・田中瑛斗投手（２６）は宝刀のシュートで最後の打者を三ゴロに詰まらせた。１回を無失点で封じた１１球が、９回の大逆転劇へのイントロになった。今季５３登板目で待望の移籍後初勝利。「うれしいです。たまたま僕が勝ち投手になった。まずチームが勝ったことが一番うれしい」。守護神マルティネスから記