ジーネキングが10番人気の低評価を覆し、2着に入った。最内枠から主導権を握ってスローペースの逃げに持ち込むと、最後は勝ち馬の決め手に屈したもののタイム差なしの首差と負けて強しの内容。斎藤は「理想的なラップを刻めたし、3コーナーでの反応も上々でした。結果的には勝ち馬の決め手が上だったけど、現状のこの子の力は出せた」と胸を張った。