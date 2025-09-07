元テレビ東京のテレビプロデューサー佐久間宣行氏が3日、日本テレビ系「人間研究所〜かわいいホモサピ大集合!!〜」に出演。“番組で使いたくなくなるタレント”について明かした。佐久間氏は、動物に扮した芸人やタレントらからさまざまな質問を受ける中で、「使いたくなくなるタレント」はどういう人か聞かれた。すると佐久間氏は「使いたくなくなるタレントは、まず間違いなく、身内に態度が悪い人。マネジャーに態度が悪い人は