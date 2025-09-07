「ベストボディ・ジャパン2024」総合グランプリ受賞の長島実咲さん（30）が6日、ベトナムから水着姿を投稿した。ハロン湾を背に緑のビキニ、フルーツたっぷりの朝食をプールに浮かべて赤いバラを手にしたピンクのビキニ、黒の白ドット柄ビキニの3種。黒のひもビキニショットではベトナム国旗を手に「紫外線アレルギー」を明かしただけでなく「日焼け止め塗った意味なし皮膚爆発」と五・七・五の川柳のような形で、日差しの強さ