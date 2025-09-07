「ウエスタン、広島１−６阪神」（６日、鶴岡一人記念球場）１軍を経験した若虎の勢いが止まらない。阪神・井坪が３安打２打点の活躍で打線をけん引した。まずは１点リードの四回１死二、三塁。先発右腕・杉田のシュートを捉え、左越えの適時二塁打で２者を生還させた。「２球目のファウルの時、体が開きすぎていたことに気づいた。左肩をギリギリまで引くことで良い打ち方ができました」。打席の中での修正が見事に奏功した