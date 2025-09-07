「阪神４−１広島」（６日、甲子園球場）阪神が３連勝で優勝マジックを「１」とし、史上最速優勝に王手をかけた。打線は四回に佐藤輝が同点適時打。六回に森下の勝ち越し打などで２点を奪い、七回は中野が適時打を放った。先発の門別は４回１失点。ドリスが２勝目。デイリースポーツ評論家の井川慶氏は「藤川監督をシーズンのＭＶＰに挙げたい」と称賛した。◇◇阪神はこれで優勝マジックが「１」となりました。７日