「大相撲秋場所」（１４日初日、両国国技館）横綱大の里（二所ノ関）が６日、千葉県松戸市の佐渡ケ嶽部屋で行われた二所ノ関一門の連合稽古に参加。大関琴桜を相手に１５番相撲を取り、１２勝３敗だった。おっつけなど左を効かせ「昨日と違って、落ち着いてできた」と語り、左をねじ込むもろ差しの形には「相手より下に入るということを意識した」とうなずいた。５日の横審稽古総見では精彩を欠き反省していたが、一夜明けて