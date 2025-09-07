重賞4勝スマートレイアーを母に持つスマートプリエールが3着に入った。中団待機で折り合いながら脚をため、最後は勝ち馬との追い比べ。最終週の荒れた馬場に脚を取られて差を広げられ、武豊は「伸びてはいますけど、ボコボコした馬場を少し気にしていました。上位とは馬場適性の差が出たように思います」と振り返った。