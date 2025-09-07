「フィギュアスケート・木下グループ杯」（６日、関空アイスアリーナ）女子フリーで、今季限りでの競技引退を表明している坂本花織（２５）＝シスメックス＝はフリー２位で合計２０３・６４点の２位に入った。千葉百音（木下グループ）が自己ベストの合計２１６・５９点で優勝。前日のＳＰに続き、フリーも１位だった。３位は三宅咲綺（シスメックス）。ペアのＳＰは昨季世界選手権覇者の三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）