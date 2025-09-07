きょうは前線が南下する影響で、北日本は日本海側で雨脚の強まる所があるでしょう。落雷や突風にもご注意ください。東日本と西日本は太平洋側を中心に、晴れる見込みです。予想最高気温は全国的に平年より５度くらいも高く、西日本は広く３５℃以上となる見込みです。９月に入っても猛烈な暑さが続いていますので、引き続き、熱中症にはご注意ください。あすとあさっては西日本と東日本の山沿いなどで雷雨となり、西日本を中心に猛