「フィギュアスケート・木下グループ杯」（６日、関空アイスアリーナ）ペアのショートプログラム（ＳＰ）が行われ、「りくりゅうペア」こと三浦璃来（２３）木原龍一（３３）組＝木下グループ＝が７９・９４点で首位発進した。三浦は「今年の夏にいい練習が積めて、それを再確認できた」とノーミス演技に手応え。「シーズン初戦から７９点台を取り、ＳＰで自信をもってシーズンを駆け抜けられる」とうなずいた。木原は「レベ